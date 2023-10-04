Электроплита насмерть придавила годовалую девочку в Томской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В селе Минаевка Томской области погибла годовалая девочка из-за падения на нее электроплиты. Ребенок остался дома вместе с двухлетней сестрой, пока 27-летняя мать ушла в детский сад, чтобы забрать сына, сообщает LIFE.ru. Когда женщина вернулась домой, девочка уже была мертва.

Как уточняет издание, мать думала, что за время, пока она будет забирать сына из сада, с дочерями ничего не случится. Женщина отсутствовала около 20 минут, а когда вернулась, нашла годовалую дочь, придавленную плитой. На тот момент девочка уже не дышала.

Устанавливается точная причина смерти ребенка. Мать погибшей девочки утверждает, что в последнее время электроплита плохо работала и пару раз била ее током, пока она готовила еду.

Двухлетний ребенок накануне поперхнулся едой и умер на руках матери. Трагедия произошла 1 октября в московском развлекательном центре «Саларис» во время детского праздника. Очевидцы вызвали скорую помощь, но ребенок скончался до прибытия медиков.

В Новокузнецке 13 августа ребенок погиб от удара током, взяв в рот провод от зарядного устройства. Полуторагодовалый мальчик находился в спальне у родителей, зарядное устройство было подключено к розетке. Ребенок решил поиграть с проводом и получил смертельный удар.