Годовалая девочка облокотилась на москитную сетку и выпала из окна Под Владимиром годовалая девочка упала с высоты четвертого этажа и выжила

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В понедельник, 27 мая, в городе Кольчугино Владимирской области из окна четвертого этажа выпала девочка в возрасте 1 год и 10 месяцев, сообщает издание zebra-tv.ru. По предварительным данным, мать ребенка была дома и на короткое время отвернулась, когда дочь оперлась руками на москитную сетку и упала вниз.

В сообщении говорится, что семья ребенка является благополучной. Пострадавшая выжила и была госпитализирована в Областную детскую клиническую больницу во Владимире, где медики борются за ее жизнь и здоровье.

Ранее двухлетний ребенок выпал из окна квартиры на третьем этаже дома на Приморской улице в Выборге. Инцидент произошел по недосмотру взрослых. Пострадавшего госпитализировали с травмами в тяжелом состоянии, ему оказывают медицинскую помощь.

Также СМИ сообщали, что в Кировском районе Саратова молодой человек и девушка погибли при падении с 18-го этажа. Их тела обнаружили у подъезда дома.

Кроме этого, шестилетний ребенок выпал из окна съемной квартиры в центре Санкт-Петербурга. Мальчик навалился на москитную сетку и упал с высоты третьего этажа. Отмечается, что пострадавший имеет особенности психического развития, мама привезла его из Казахстана в Россию на лечение. Сейчас он находится в реанимации.