Годовалая девочка наелась снега и попала в больницу В Ленобласти девочка поела снега и попала в больницу с тяжелым отравлением

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Годовалую девочку госпитализировали в тяжелом состоянии, после того, как она наелась снега во время прогулки в Ленинградской области, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Врачи установили, что состояние ребенка связано с воздействием токсического вещества, из-за чего у девочки начались проблемы с легкими. Сейчас за ее жизнь борются врачи.

Мать девочки рассказала медикам, что дочери стало плохо после того, как во время дневной прогулки она упала и съела некоторое количество снега. Девочку 2022 года рождения доставили в больницу в тяжелом состоянии, — рассказал собеседник.

Ранее терапевт Ольга Чиркова рассказала NEWS.ru, что маленькие дети могут есть снег из-за железодефицитной анемии или копируя сверстников. Медик уточнила, что детей привлекает исключительно белоснежный свежий снег, от которого эффект такой же, как от мороженого или холодного лимонада. По ее словам, если ребенок здоров и у него нет хронических заболеваний верхних или нижних дыхательных путей, это никак не повлияет не здоровье.

До этого двое первоклассников в Старом Осколе Белгородской области отравились, выпив жидкость для электронных сигарет. Вещество им передал неизвестный мужчина возле школы. Сейчас жизни и здоровью мальчиков ничего не угрожает. Тогда по данному факту правоохранители начали проверку.