Годовалая девочка и ее беременная мать пострадали при обстреле Макеевки Пушилин: в Макеевке при обстрелах ВСУ пострадали беременная женщина и ее годовалая дочь

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В Макеевке беременная женщина и ее годовалая дочь пострадали при обстреле ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале врио главы ДНР Денис Пушилин. Девочка получила незначительные ранения и сейчас находится под присмотром бабушки, а женщина доставлена в больницу для получения помощи.

В результате обстрела Кировского района Макеевки со стороны вооруженных формирований Украины пострадала годовалая девочка. Она получила легкие ранения и сейчас находится у бабушки. В больницу госпитализирована беременная мама ребенка, — написал Пушилин.

По словам Пушилина, 19 июля ВСУ обстреляли территорию ДНР 43 раза. Было выпущено 247 боеприпасов из РСЗО, ствольной артиллерии калибром 152 и 155 мм. При этом в Донецке и Макеевке повреждено 12 жилых домов, а также один объект инфраструктуры в Петровском районе столицы региона.

Представители Министерства обороны России ранее заявили, что военнослужащие ВС РФ разбили группу украинских диверсантов на Краснолиманском направлении в районе населенного пункта Кузьмино. Кроме того, были отражены атаки противника в районе Макеевки.