Гноят трупы и требуют деньги: что происходит с моргами в Тольятти

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В Самарской области местный активист Андрей Наумов вышел на одиночный пикет к областному правительству с требованием решить проблему с моргами. Он утверждает, что в тольяттинском морге затягивают процесс выдачи тел родственникам и навязывают платные услуги. NEWS.ru рассказывает о ситуации.

«Срывают похороны»

13 июня в Самаре к областному правительству вышел общественный активист Андрей Наумов, передает портал «Тольятти онлайн». На его плакате было написано обращение к губернатору региона: «Федорищев, помоги!!! Останови беспредел! Убери Манцагова и Андрущенко из БСМЭ». Он просит запретить моргам навязывать ритуальные услуги и затягивать процесс выдачи тел родственникам.

«Вынужден обратиться в Ваш адрес таким кардинальным способом, потому что только вы можете остановить тот беспредел, который творится сейчас в бюро судебно-медицинской экспертизы. Бюро оказывает ритуальные услуги, что не относится к их профилю. Людей буквально заставляют заказывать эти услуги в морге, в противном случае умышленно затягивают выдачу тел, срывают похороны, тела покойных специально портят, доводя до безобразного состояния», — обратился Андрей Наумов к губернатору Вячеславу Федорищеву.

Отдают гнилые трупы?

«Тольятти онлайн» отмечает, что о проблемах с моргом на улице Лесной в Центральном районе города сообщалось и ранее. В Сети публиковались видео, на которых представлен беспорядок в морге, где некоторые тела имеют следы гниения. Тогда ситуация возмутила главу тольяттинской администрации Николая Ренца, который до того, как стал градоначальником, возглавлял самую крупную в городе больницу — ТКБ №5.

«Я крайне возмущен увиденными видеокадрами. Они вызвали у меня негодование и гнев. Я знаю, как работает морг. Знаю, как сложно порой, когда много тел. <...> Можно понять сложности работы, можно понять отсутствие персонала. Но на первом месте должны быть гуманизм и уважение», — комментировал увиденное Ренц.

Провокации ритуальщиков?

Начальник ГБУЗ «Самарское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» Алексей Манцагов в 2023 году называл все подобные обвинения инсинуациями. По его словам, против государственной институции работают ритуальные службы.

«В одной из жалоб, например, утверждалось, что мы заставляем людей забирать тела умерших в гробах, — видимо, жалобщики предпочитали забирать покойников в пакетах. В итоге прокуратура констатировала, что требовать у людей гроб или табут мы права не имеем. А куда же тогда тело класть? Этот момент никак не урегулирован. Представители ритуальных агентств выходили из ситуации с использованием так называемого дежурного гроба», — объяснял Манцагов в комментарии «Самарскому обозрению».

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