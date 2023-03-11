Глыба льда убила ребенка в Челябинской области

Фото: Соцсети

В Челябинской области 10-летний ребенок был смертельно травмирован в результате падения на него глыбы льда, сообщается на сайте регионального управления СКР. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Инцидент произошел в селе Фершампенуаз Нагайбакского района. Лед упал на школьника с крыши физкультурно-оздоровительного комплекса. В настоящее время устанавливаются лица, в обязанности которых входит организация своевременной уборки льда с кровли объекта.

В вечернее время при падении льда с кровли физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Фершампенуаз Нагайбакского района получил смертельные травмы 10-летний мальчик. <...> Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Костромской области ледяная глыба едва не стала причиной гибели целой семьи. Кусок льда сорвался с крыши фуры и пробил лобовое стекло ехавшей навстречу легковой машины. В автомобиле находились двое взрослых и трое детей. Отец семейства и один ребенок получили порезы разбитым стеклом.