«Гляжу — Путин идет, пригласил в гости»: как президент съездил в Мариуполь Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что визит Владимира Путина в Мариуполь во многом пошел не по плану

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Владимир Путин

19 марта стало известно, что президент России Владимир Путин впервые посетил Мариуполь. Он прилетел туда на вертолете вечером в субботу, 18 марта, и передвигался по городу, находясь за рулем автомобиля. На месте пассажира был вице-премьер Марат Хуснуллин, который докладывал президенту о восстановительных работах в городе и его окрестностях. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, поездка вышла во многом спонтанной. В частности, не была запланирована встреча с жителями, один из которых пригласил Владимира Путина в гости. Реакция президента на это неформальное предложение и другие детали его поездки в ДНР — в материале NEWS.ru.

Почему Путин сам был за рулем

Дмитрий Песков заверил, что в ходе поездки президента в ДНР меры безопасности соблюдались неукоснительно. При этом он обратил внимание, что Владимир Путин сам изъявил желание сесть за руль автомобиля и передвигался по Мариуполю практически без кортежа, с соблюдением всех правил дорожного движения. Президент лично оценил качество дорог, сказав, что они получились «не более-менее, а хорошие».

Песков пояснил, что российский лидер, когда есть такая возможность, охотно садится за руль автомобиля.

«Что касается вождения автомобиля, вы знаете, что президент часто так делает. Он любит водить машину и, наверное, этим и продиктовано решение сесть за руль в Мариуполе», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Что пошло не по плану во время визита Путина в Мариуполь

Песков сообщил, что изначально в планах президента значился только осмотр жилого комплекса «Невский», однако в ходе поездки президент решил посетить местную филармонию и другие объекты.

«Вы видели: стелу он посмотрел — памятник героям Великой Отечественной войны, потом парк посмотрел, яхт-клуб, который сейчас уже возрождается, начинает уже функционировать», — сообщил Песков.

Кто пригласил президента в гости

Жителями новостройки, к которым пришел в гости Владимир Путин, оказались Лидия и Владимир Троценко. Семейная пара призналась, что визит президента стал для них полной неожиданностью.

«Возле подъезда нашего люди собрались. Мы уже смотрели телевизор. Я говорю мужу: „Выгляни, выйди, что ты боишься“. А потом — глядь, а там охрана», — цитирует Лидию Троценко РЕН ТВ.

«Ребята говорят: „Путин“. Я говорю: „Как Путин? Он же только в Севастополе был“. Говорят, он уже здесь. Я даже не поверил. Стоим, ждем. Гляжу — правда, Путин идет к нам. Говорим: „Подойдите к нам, пожалуйста“. Подошел к нам. Потом я его пригласил в квартиру», — рассказал Владимир Троценко.

Принял ли Путин приглашение в гости

Владимир Путин спросил тезку о впечатлениях от нового жилья. Троценко заверил президента, что они с женой «даже очень довольны», и пригласил лидера страны лично осмотреть квартиру. На что президент ответил: «А что, пойдемте!».

Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин

На что жители Мариуполя пожаловались президенту

Позже Дмитрий Песков отметил, что жители Мариуполя рассказали Путину и о существующих в городе проблемах. В частности, люди пожаловались на задержку зарплат, сложности с оформлением российского гражданства и паспортов. По словам Пескова, президент поручил разобраться с этими вопросами как можно скорее.

О чем доложил президенту Хуснуллин

Как рассказал Дмитрий Песков, в ходе поездки «президент получил абсолютно полноформатный доклад от вице-премьера Марата Хуснуллина о развитии городского хозяйства, дорог, восстановлении разрушенных зданий Мариуполя».

По словам Хуснуллина, в Мариуполе начаты работы по созданию парковочных мест. В городе запустили движение общественного транспорта, сейчас работают 110 автобусов, а к лету начнут ходить трамваи. Реконструкцию центра города, добавил Хуснуллин, планируется завершить к концу года. При восстановлении Мариуполя правительство России приняло решение сохранить его прежний облик. Также вице-премьер обратил внимание Путина на то, что одна из главных задач на ближайшее время — создание новых рабочих мест.

В докладе Хуснуллина президенту также речь шла о аэропорте Мариуполя, который уже используется для военных целей, однако гражданские рейсы пока не принимаются. По словам вице-премьера, начало полноценной работы запланировано на 2025 год. Также был затронут вопрос строительства комплекса Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), на сегодняшний момент объект готов на 33%.

Что касается восстановления жилой инфраструктуры, то, по словам Хуснуллина, в следующем отопительном сезоне в Мариуполе будут полноценно подключены к отоплению все 1829 объектов.