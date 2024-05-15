Глухая пациентка отомстила врачу из-за бесполезного лечения В Симферополе глухая пациентка с грыжей ударила врача ножом

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В Симферополе глухая пациентка напала с ножом на врача, которая восемь лет назад не смогла вылечить ее от грыжи, сообщает Telegram-канал «Mash на волне». Врач приняла пациентку и попросила изложить свою проблему ручкой на листке. Пациентка полезла в сумку, чтобы достать ручку, а в итоге вытащила нож.

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