«Глухая оборона»: Марочко о ситуации на Краснолиманском направлении Марочко заявил, что ВСУ переходят в глухую оборону на Краснолиманском направлении

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины переходят в глухую оборону на Краснолиманском направлении, сообщил в своем Telegram-канале подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, сейчас ВСУ сосредоточены на обороне и охране ранее взятых территорий, а также дооборудовании позиций на них.

На Краснолиманском направлении основные усилия противник сосредоточил на оборонительных действиях. Для восстановления боеспособности подразделений и укрепления оборонительных позиций основные усилия противник сосредоточивает на охране и обороне ранее занятых районов и инженерном дооборудовании позиций, — написал Марочко.

Он добавил, что украинские силы активно проводят фортификационные работы в районах населенных пунктов Терны, Заречное и Ямполь.

Ранее Марочко заявил, что командование ВСУ проводит ротацию на Купянском направлении. По его словам, украинские бойцы прибывают в районы населенных пунктов Стельмаховка и Розовка.