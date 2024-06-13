«Глаз загнивший, мошонка порванная»: полиция отняла у семьи всех животных В Калининграде у семейной пары отняли оголодавших и замученных животных

В Калининграде полиция забрала у семейной пары, проживающей в квартире на улице Железнодорожной, всех оставшихся в живых зверей, передает издание «Клопс». Квартиру с проблемными хозяевами вместе с правоохранителями визиторовали волонтеры реабилитационного центра для бездомных животных «Славянское».

Соседи отмечали, что на протяжении долгого времени слышали из квартиры скулеж, лай и другие животные крики. Очевидцы полагают, что семья специально брала себе в «добрые руки» зверей, чтобы мучать и морить голодом.

Глаз загнивший, худющий. Когти отросли под два сантиметра. Шрамы. Мошонка порванная, — вспоминает в разговоре с журналистами соседка Наталья.

Волонтеры реабилитационного центра рассказали в своем сообществе на сайте «Вконтакте», уже мертвых животных пара уносила к железнодорожным путям, где был обустроен могильник.

Там живёт парочка маргиналов, через которых прошёл уже не один собачий и кошачий узник. К сожалению, не всем удалось выйти живыми. «Отработанный материал» эти «люди» заворачивали в тряпки и выбрасывали у насыпи возле ж/д путей недалеко от дома. Соседи обнаружили там целый могильник. По их словам, год назад в квартире появилась молодая кавказская овчарка, но она очень быстро исчезла. Последней жертвой живодёров стали самоед и кошка — их трупы у насыпи еще не успели полностью разложиться, — рассказали в приюте.

Ранее СМИ сообщали, что в Нижегородской области женщина, осужденная за убийства животных, переехала в другую деревню и продолжает собирать у местных жителей собак и кошек, расправляясь с ними. Известно, что ранее женщина оплатила штраф в размере 15 тысяч рублей за садистские преступления против животных, которые совершала во дворе своего дома в деревне Кондратьево. Теперь пенсионерка вместе с сыном переехала в рабочий поселок Сухобезводное, что в 50 км от Кондратьево.