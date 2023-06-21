Главы Тувы признал, что в полицию сложно дозвониться

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Глава Тувы Владислав Ховалыг написал в Telegram, что новость о прилюдном убийстве женщины на центральной площади Кызыла потрясла местных жителей. Он признал, что граждане справедливо жалуются на невозможность дозвониться до полиции и обосновать значимость обращения. По его словам, проблему необходимо решать кардинально.

Гибель ни в чем не повинной девушки потрясла наше общество. <...> К сожалению, от наших жителей поступает объективная критика по поводу отдельных моментов в деятельности полиции. В первую очередь это сложности с обращением в дежурную часть. Многие неравнодушные граждане хотят сообщить о правонарушениях, возможно, предупредить о тяжких преступлениях, но сложно дозвониться или элементарно обосновать значимость своего обращения, — отметил глава Тувы.

Также он отметил, что часто на центральных улицах Кызыла можно заметить нетрезвых граждан, которые мешают с комфортом отдохнуть другим. Он пообещал обсудить проблемы охраны общественного порядка региона на ближайшей встрече с руководителями правоохранительного блока.

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Касательно истории с убитой женщиной на площади Арата в Кызыле Ховалыг заявил, что власти региона помогут ее вдовцу с трудоустройством по специальности. Годовалого сына убитой определят в детский сад, как только это потребуется, пообещал глава региона. Кроме этого, он призвал перенести массовые мероприятия с центральной площади столицы республики в другие места.

Некоторые местные пользователи соцсетей потребовали отставки всего правительства города.

Ранее житель Кызыла зарезал девушку в оживленном центре города. По данным СК, он перепутал ее со знакомой. В Сети были опубликованы кадры с места нападения, на которых видно, что мужчина пытается сбежать с места преступления. Вскоре он был задержан. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.