Главы трех регионов попросили Путина взять под контроль экспорт зерна Губернаторы Кондратьев, Голубев и Владимиров призвали Путина взять под контроль экспорт зерна

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Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, глава Ростовской области Василий Голубев и глава Ставропольского края Владимир Владимиров обратились к президенту России Владимиру Путину с предложением ввести контроль за экспортом важных товаров аграрного сектора. Речь шла в том числе и об экспорте зерна, сообщает РИА Новости.

С коллегами-губернаторами выступили с инициативой ограничить долю иностранных трейдеров на предприятиях АПК, — рассказал Кондратьев.

Документальный фильм «Зерно» выйдет 18 декабря на канале «Россия 1». В нем приводится выдержка из обращения глав регионов о необходимости ввести контроль за экспортом ключевых товаров аграрного сектора.

Так, губернатор Кубани рассказал, что трейдеры скупают пшеницу по цене, которую они считают нужной. Владимиров говорит о продажах зерна в основном иностранными компаниями. Голубев призвал государство отрегулировать работу на территории России в том числе иностранных резидентов.