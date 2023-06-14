Главы новых регионов РФ подали заявки на проведение выборов

Главы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей подали заявки на проведение выборов в регионах, заявила на заседании Центральной избирательной комиссии ее глава Элла Памфилова. Она уточнила, что всего 10 сентября выборы глав субъектов пройдут в 21 регионе России, передает ТАСС.

Также Памфилова рассказала, что ЦИК уже принял от 15 кандидатов заявки на участие в выборах глав регионов в шести субъектах страны.

По состоянию на сегодняшний день в шести регионах выдвинулось 15 кандидатов: 14 — от политических партий, один — самовыдвиженец, — отметила глава ЦИК.

29 мая президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий после консультаций Центральной избирательной комиссии с Минобороны и ФСБ возможность проведения выборов на территории, где введено военное положение. Выборы и референдумы теперь могут проводиться как на всей территории, где действует военное положение, так и на ее части.

Как заявил в беседе с NEWS.ru глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, на выборах в новых регионах России может быть использована технология электронного голосования. По его словам, эта возможность позволит проголосовать гражданам ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, проживающим за пределами регионов. Кроме этого, он отметил, что избиратели смогут проголосовать и на экстерриториальных участках. Для организации процессов сейчас готовятся поправки в действующее законодательство, объяснил депутат.