Главы нескольких регионов заявили о возможности продления нерабочих дней

Вслед за Новгородской областью, которая продлила нерабочие дни после 7 ноября, аналогичное решение могут принять власти ещё нескольких российских регионов. В их число вошли Ульяновская и Амурская области, а также Республика Коми, передаёт РИА Новости.

О возможности продления нерабочих дней заявил губернатор Ульяновской области Алексей Русских. По данным оперативного штаба, за последние сутки в регионе выявили 564 заболевших коронавирусом. Рекорд в 605 заражений зарегистрировали 31 октября. Число инфицированных с начала пандемии превышает 96,2 тысячи, из них три тысячи человек скончались.

Губернатор Амурской области Василий Орлов также заявил, что власти примут решение о продлении нерабочих дней после 7 ноября исходя из эпидемиологической ситуации. Он добавил, что в регионе не стали вводить эту меру раньше 30 октября, так как «чем дольше выходные, тем больше люди начинают нарушать». В то же время Орлов пообещал ввести «самые жёсткие меры, вплоть до локдауна» в случае необходимости. В регионе несколько дней подряд фиксируют рекорд заболеваемости COVID-19: 2 ноября штаб сообщил о 177 заражённых, за день до этого — о 173. С начала пандемии выявили 40,1 тысячи случаев, умер 481 человек.

Продление нерабочих дней допустил губернатор Коми Владимир Уйба, о чём он заявил в эфире канала «Россия 24». По его словам, ситуация с коронавирусом напряжённая, а уровень заболеваемости связан с низким уровнем вакцинации населения. При этом решение о продлении нерабочей недели планируется принять 6 ноября. За минувшие сутки в Коми зарегистрировали 378 новых заболевших. Всего в регионе выявлено 79,7 тысячи случаев заболевания, умерли 1,9 тысячи человек.

Мы каждый день прирастаем, вчера это было 369. У нас высокая заболеваемость на 100 тысяч населения — 9 752, — сказал Уйба.

Ранее Новгородская область объявила о продлении нерабочих дней с 8 ноября ещё на неделю. Об этом заявил губернатор региона Андрей Никитин, опубликовав информацию на странице «ВКонтакте». Это первый регион России, который принял подобное решение. По имеющейся информации, на сегодняшний день речь идёт о том, что к работе новгородцы смогут приступить с 15 ноября.