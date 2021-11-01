Главы нескольких регионов заявили о возможности продления нерабочих дней

Вслед за Новгородской областью, которая продлила нерабочие дни после 7 ноября, аналогичное решение могут принять власти ещё нескольких российских регионов. В их число вошли Ульяновская и Амурская области, а также Республика Коми, передаёт РИА Новости.
О возможности продления нерабочих дней
Губернатор Амурской области Василий Орлов также заявил, что власти примут решение о продлении нерабочих дней после 7 ноября исходя из эпидемиологической ситуации. Он добавил, что в регионе не стали вводить эту меру раньше 30 октября, так как «чем дольше выходные, тем больше люди начинают нарушать». В то же время Орлов пообещал ввести «самые жёсткие меры, вплоть до локдауна» в случае необходимости. В регионе несколько дней подряд фиксируют рекорд заболеваемости COVID-19: 2 ноября штаб сообщил о 177 заражённых, за день до этого — о 173. С начала пандемии выявили 40,1 тысячи случаев, умер 481 человек.
Продление нерабочих дней допустил губернатор Коми Владимир Уйба, о чём он заявил в эфире канала «Россия 24». По его словам, ситуация с коронавирусом напряжённая, а уровень заболеваемости
Мы каждый день прирастаем, вчера это было 369. У нас высокая заболеваемость на 100 тысяч населения — 9 752, — сказал Уйба.
Ранее Новгородская область объявила о продлении нерабочих дней с 8 ноября ещё на неделю. Об этом заявил губернатор региона Андрей Никитин, опубликовав информацию на странице «ВКонтакте». Это первый регион России, который принял подобное решение. По имеющейся информации, на сегодняшний день речь идёт о том, что к работе новгородцы смогут приступить с 15 ноября.