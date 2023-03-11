Главы двух сел погибли в ДТП в Калмыкии Глава Калмыкии Хасиков сообщил о гибели глав двух сел в ДТП

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В ДТП в под Элистой погибли главы Оргакинского и Чолунхамурского сельских образований Калмыкии. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Бату Хасиков. Водитель и руководитель еще одного села госпитализированы.

На одном из участков дороги Элиста — Чолун-Хамур авария унесла жизни наших коллег: главы Оргакинского СМО (сельского муниципального образования) Басанга Бовушевича Алексеева и главы Чолунхамурского СМО Санала Николаевича Цеденова, — написал Хасиков.

Он добавил, что в больницу были доставлены глава Примычанского СМО Арлтан Опаев и водитель автомобиля «Нива». Хасиков выразил соболезнования семьям погибших.

В республиканском МВД уточнили, что инцидент произошел в пятницу, 10 марта, около 19:00 на трассе Элиста — Чолун-Хамур. Столкнулись автомобили ВАЗ-21099 и ВАЗ-2121. В результате погибли два пассажира первой машины.

Ранее сообщалось, что два человека погибли при столкновении машины скорой медицинской помощи и грузовика на трассе «Байкал» в Бурятии. ДТП произошло на 262-м километре федеральной дороги. Еще три человека были госпитализированы.

Также сообщалось, что в ДТП в Кировской области погиб двухмесячный ребенок. Еще двое взрослых пострадали. Столкнулись автомобили марок Chevrolet Spark и Hyundai Tucson, ехавшие навстречу друг другу.