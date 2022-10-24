Главы 10 регионов РФ создают оперштабы по подготовке к военному положению

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Главы 10 субъектов России подписали указы об образовании на их территории оперативных штабов по обеспечению готовности к военному положению, внимание на это обратил правозащитник Павел Чиков. Так, документы были подписаны главами республик Алтай и Марий Эл, Приморского края, Еврейской автономной области, а также губернаторами Белгородской, Волгоградской, Магаданской, Тверской, Ульяновской и Челябинской областей.

Создать оперативный штаб по реализации мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 19 октября 2022 года № 757 «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с указом президента Российской Федерации от 19 октября 2022 года № 756», — говорится в каждом из распоряжений.

Президент России Владимир Путин на заседании Совбеза 19 октября объявил о введении военного положения в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР. Глава государства напомнил, что до вступления четырех регионов в состав страны там уже действовал режим военного положения. Путин подчеркнул, что теперь данный режим необходимо оформить в рамках российского законодательства.

Также Путин подписал указ о введении режима повышенной готовности в Центральном (куда входит и Москва) и Южном федеральных округах России, за исключением Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя, где введен средний уровень готовности.

Во всех остальных регионах России вводится режим базовой готовности, который предусматривает усиление охраны общественного порядка и особый режим работы объектов транспорта.