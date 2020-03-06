Вице-губернатор Санкт-Петербурга по вопросам здравоохранения и соцполитики Олег Эргашев представил нового главврача клинической инфекционной больницы имени Боткина. На эту должность назначили Дениса Гусева, который ранее работал главврачом Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.
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Как писал NEWS.ru, председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец призвал не связывать увольнение главного врача Боткинской инфекционной больницы Алексея Яковлева с побегом четырёх пациентов. По его словам, то, что они покинули больницу, стало следствием системных проблем, которые наблюдались в учреждении, в том числе — с соблюдением требований санитарно-эпидемиологического законодательства.
Об увольнении Яковлева стало известно 19 февраля. Расторжение трудового договора произошло по инициативе работодателя. Главврач руководил больницей с 1994 года.
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