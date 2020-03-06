https://static.news.ru/photo/c8b3f484-5f7d-11ea-8169-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Вице-губернатор Санкт-Петербурга по вопросам здравоохранения и соцполитики Олег Эргашев представил нового главврача клинической инфекционной больницы имени Боткина. На эту должность назначили Дениса Гусева, который ранее работал главврачом Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.

Как сообщают «Невские новости», Гусев окончил Военно-медицинскую академию им. С.М.Кирова, имеет докторскую степень, написал 225 научных работ. В 2015 году он возглавил городской Центр по профилактике и борьбе со СПИДом, с 2016-го был главным внештатным специалистом по вопросам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции.

Как писал NEWS.ru, председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец призвал не связывать увольнение главного врача Боткинской инфекционной больницы Алексея Яковлева с побегом четырёх пациентов. По его словам, то, что они покинули больницу, стало следствием системных проблем, которые наблюдались в учреждении, в том числе — с соблюдением требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

Об увольнении Яковлева стало известно 19 февраля. Расторжение трудового договора произошло по инициативе работодателя. Главврач руководил больницей с 1994 года.