Главврач рязанской больницы запретил пускать священников в «красную зону»

В «красную зону» одной из рязанских больниц перестали пускать священников — волонтёров, окончивших курсы по работе с больными коронавирусом. По словам преподавателя кафедры теологии РГУ Дмитрия Фетисова, такое решение принял главный врач учреждения, пишет «МК в Рязани».

Простым людям — отказ под любым предлогом: «батюшка, который раньше причащал больных, сам заразился и умер», «у нас комиссия сейчас из Москвы, мы не можем пустить, через недельку перезвоните», «у нас так не принято», — рассказал Фетисов.

Родственникам тяжелобольных пациентов, просящих о причастии и соборовании, говорят прямым текстом, что «главврач строго-настрого запретил пускать попов». По его словам, за три месяца более 20 больных коронавирусом не смогли исповедоваться и причаститься из-за данного запрета. Фетисов подчеркнул, что в других больницах Рязани подобного сопротивления со стороны руководства священники не встречали.

Ранее в Рязани начал работу Единый центр вакцинации от коронавируса. Его открыли по поручению губернатора области Николая Любимова.