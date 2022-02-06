Главврач перинатального центра с голодающими медсёстрами отвергла претензии

Главный врач Коломенского перинатального центра Татьяна Шаврак заявила, что ей лично никто недовольство условиями труда и зарплатой не высказывал, передаёт «360». О начале бессрочной голодовки медсестёр она узнала из письма от независимого профсоюза «Действие». Шаврак сообщила, что изменения в Центре затронули лишь штатное расписание. При этом признала, что для сохранения младшего персонала, их сферу деятельности пришлось расширить и перевести на другие должности.

К нам ни разу лично никто не подходил. Никто не заявил, что человека что-то не устраивает. Мне на рабочую почту пришло письмо от организации «Действие». В письме говорилось о том, что четыре наших человека организовали первичную ячейку от этого профсоюза, — рассказала главврач.

По её словам, недовольство младшего медперсонала началось ещё летом, когда появились слухи о сокращениях. Однако, как уверяет Шаврак, речи об этом не шло, но для сохранения младшего персонала, их сферу деятельности расширили, перевели на другие должности. Она отметила, что в обязанности младших медицинских сестёр входит помощь пациентам, которые не могут ухаживать за собой самостоятельно, их сопровождение на процедуры.

Те, кто работает сутки, получают больше, кто занят лишь в дневное время — поменьше, утверждает она. Сотрудники клининговой компании получают 35 тысяч рублей, а у младших медсестёр есть ещё надбавки и стимулирующие выплаты. За 2020 год зарплата среднего медицинского персонала составила 55 тысяч рублей, заявила главврач.

Объявившая голодовку младшая медсестра Наталья Трухина, участница протестной акции, рассказала, что вышла на профсоюз «Действие» через социальные сети.

Они нам предлагали несколько вариантов. Мы с девочками сами решили и выбрали из всех вариантов именно этот, — пояснила она.

Медсестра отметила, что постоянно советуется с юристами данного профсоюза.

Сегодня стало известно, что ещё одна медсестра центра в Коломне присоединилась к голодовке. Как заявили в профсоюзе медицинских работников «Действие», речь идёт о младшей медсестре операционной родильного отделения Юлии Шатской.

Проверка комиссии Минздрава Подмосковья по факту жалоб не выявила существенных нарушений. Как заявила начальник управления планирования и контроля за медицинской деятельностью подмосковного Минздрава Оксана Сертакова, всё обстоит не совсем так, как описано в жалобе, но проверка ещё продолжается.

Ранее медработники центра сообщили о нехватке медсестёр из-за сокращений, пожаловались на изменившуюся в меньшую сторону зарплату и невыносимые условия труда. В открытом письме медсёстры рассказали, что за 12-часовой рабочий день у них бывает только 15 минут перерыва, они выполняют обязанности и медсестёр, и санитарок, а зарплаты не выросли, а даже упали. Медсестра Наталья Трухина 1 февраля начала голодовку.