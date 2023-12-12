Главврач не спас ребенка и устроил драку в больнице под Тюменью 72.ru: главврач тюменской больницы сломал мужчине челюсть и избежал наказания

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный врач больницы в Заводоуковске Тюменской области сломал челюсть мужчине, друг которого потерял ребенка, сообщает портал 72.ru. По данным издания, товарищи пришли к медику, чтобы разобраться в ситуации, но тот набросился на них с кулаками. Отмечается, что потерпевшему в возбуждении уголовного дела отказали.

Новорожденный умер в больнице 28 сентября. Близкие женщины уверены, что у нее неправильно приняли роды, в результате чего младенец задохнулся. Родственники утверждают, что ее отказывались выпускать из больницы до тех пор, пока она не откажется от претензий. Тогда супруг пострадавшей решил навестить медика и выяснить, в чем дело. Вместе с ним к врачу отправился друг семьи.

Александр зашел в кабинет к врачу и ударил ладонями по столу. Был на эмоциях, он спрашивал: «Почему жену так долго не выписывают?» Николай соскочил со своего места и оттолкнул Александра. Саша к нему обратно подошел. В этот момент я встал между ними и развел руками, говорю: «Мужики, не моросите». В этот момент главврач нанес мне удар в челюсть, она сломалась. Помощь мне не оказали, — рассказал журналистам пострадавший.

Мужчина сделал рентген, а врачи подтвердили перелом челюсти. Прибывшая на место происшествия полиция взяла с обоих участников конфликта объяснения, но, сославшись на отсутствие записей с камер видеонаблюдения, отказалась определять на месте правых и виноватых. Собеседник издания рассказал, что вскоре ему на телефон пришло сообщение от друга главврача с просьбой забрать заявление у правоохранителей. При этом, давая показания полиции, медик утверждал, что драку с ним затеял посетитель.

Следственные органы в возбуждении уголовного дела в отношении врача отказали. Дознаватель посчитала, что в действиях главврача отсутствует состав преступления, а его поступок расценивается как самооборона.

Ранее сообщалось, что сотрудник пиццерии в Тихвине в Ленинградской области избил коллегу-девушку прямо на рабочем месте. При этом вокруг были люди, и все снимала камера видеонаблюдения.