Главврач белгородской больницы рассказала о работе хирургов в день атаки Мевша: хирурги извлекли осколок из печени пострадавшего при обстреле Белгорода

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главврач белгородской горбольницы № 2 Ольга Мевша выразила признание «великими парнями» хирургам, которые спасли пострадавшего в результате обстрела города 30 декабря, передает РИА Новости. По ее словам, врачи провели уникальную операцию по удалению осколка из печени. Она отметила, что такого рода ранения очень опасны из-за обильного кровотечения.

Они тут же взяли его в операционную, раскрыли операционное поле, видят кровотечение, понимают, где осколок внутри, и им срочно нужно было принимать решение — что делать. И они пошли на ревизию, достали этот осколок, ушили сосуды и зашили печень. Представляете? Это обычные наши парни-хирурги, — заявила Ольга Мевша.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил об атаке дрона ВСУ на реанимобиль. Произошло это во время эвакуации раненых. Погибли фельдшер и энергетик, трое медиков получили ранения.

До этого ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами «натовского» калибра. По данным Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ выпустили по населенному пункту четыре таких снаряда.

Между тем премьер-министр Великобритании Риши Сунак в преддверии своего визита в Киев пообещал передать ВСУ крупнейшую в истории партию беспилотников. По его словам, большая часть дронов будет британского производства, но Лондон задействует и иностранных партнеров.