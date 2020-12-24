Главу Владимирской области раскритиковали за выплаты детям войны

https://static.news.ru/photo/b7dc7c30-4555-11eb-99c3-fa163e074e61_660.jpg Владимир Сипягин Фото: gubernator33.ru

В соцсетях обрушились с критикой на главу Владимирской области после того, как он сообщил, что в следующем году ко Дню Победы люди из этой категории получат по 1040 рублей.

Оказалось, что по сравнению с уходящим годом пособие вырастет на 40 рублей. Пользователи сочли это насмешкой и издевательством. И «поблагодарили», что не отняли.

Губернатор заявил, что выплаты устанавливаются, исходя из возможностей регионального бюджета. Пресс-секретарь владимирского губернатора Ольга Петрова признала, что выплата мала, но похвалила власти региона за то, что это пособие вообще есть, сообщает «Подъём».

Выплата единовременная к празднику. Действительно, её размер невелик, но подчеркну, что Владимирская область — один из ограниченного круга субъектов, где статус детей войны признан и в принципе есть какие-либо выплаты этой категории граждан, — цитирует её портал.

Ранее сообщалось, что российские пенсионеры с 1 января получат повышенную выплату, но не все, а только отдельные категории. Это пожилые люди, у которых на иждивении находятся несовершеннолетние дети — школьники или студенты вузов очных отделений. В таком случае страховые пенсии по старости и инвалидности подлежат повышению. В текущем году доплата за каждого нетрудоспособного члена семьи составляла 2843,13 рубля.

Ранее NEWS.ru сообщал, что «Единая Россия» направила в правительство предложения по поэтапному возвращению индексации пенсий работающим пенсионерам.