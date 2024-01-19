Главу узбекского землячества могут арестовать после поста о яйцах и СВО СК запросил арест для главы узбекского землячества Баратова после поста в Сети

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Следователи направили в Замоскворецкий суд Москвы ходатайство об аресте главы узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова, передает РИА Новости. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о возбуждении ненависти или вражды после поста в соцсетях о яйцах и СВО.

В суд поступило ходатайство следствия об аресте Баратова, оно будет рассмотрено сегодня, — сказали в суде.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело, так как в публикации Баратова нашли признаки оскорбления граждан России и участников СВО. В ведомстве добавили, что 18 января мужчину доставили в подразделение столичного СК.

Ранее узбекские национально-культурные организации России осудили Баратова, ранее опубликовавшего мем с упоминанием спецоперации, яиц и петухов. Его пост они назвали хамством и невежеством, добавив, что мнение Баратова не отражает позицию граждан с узбекской этнической принадлежностью. По словам представителей диаспоры, любая ирония в адрес российских военных является недопустимой.

Пост Баратова также вызвал возмущение среди общественности, люди стали выражать возмущение в социальных сетях. Однако узнав о реакции на свои публикации, Баратов заявил, что его аккаунты были взломаны и ничего подобного он не публиковал.