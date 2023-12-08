Главу управления Росприроднадзора в Якутии задержали

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Якутии задержан руководитель управления Росприроднадзора, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, сотрудника заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями. Ущерб от его действий оценили более чем в 135 млн рублей.

Как полагает следствие, чиновник составил отчет от имени горнодобывающего предприятия и его субподрядчика, куда внес недостоверные сведения о выполнении ими работ по геологическому изучению недр реки Тимптон, хотя по факту там ничего не проводилось. Отмечается, что это позволило компании начать в том районе незаконную добычу шлихового золота.

Ущерб от противоправной деятельности составил порядка 134 млн рублей. Кроме того, уничтожен лесной участок площадью более 1,7 гектара с причинением убытков лесному фонду Российской Федерации в размере свыше 1,5 млн рублей, — заявила Волк.

Отмечается, что чиновник задержан на своем рабочем месте, там прошел обыск. У подозреваемого изъяты электронные носители и документация. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Согласно сайту Росприроднадзора, должность руководителя управления ведомства в Якутии с февраля 2022 года занимает Андрей Жолудев.

Ранее ФСБ задержала заместителя руководителя областного управления Федеральной службы судебных приставов. Ее подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при обращении с арестованным имуществом. Отмечается, что на рабочем месте женщины провели обыски. Следственное управление СК России по региону в отношении нее возбудило уголовное дело.