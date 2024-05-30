Главу стройкомпании в Красноярске наказали за обман дольщиков Глава ООО «КрасЗападСибСтрой» получил 3,5 года колонии за обман 198 дольщиков

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руководитель строительной компании ООО «КрасЗападСибСтрой» получил 3,5 года колонии общего режима за обман 198 дольщиков, сумма ущерба составила 750 млн рублей, сообщает прокуратура Красноярского края. Его судили по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Осужденному суд также запретил заниматься строительной деятельностью в течение 2,5 года после выхода на свободу.

В процессе строительства жилых домов мужчина оформлял договоры участия в долевом строительстве по цене сильно ниже их проектной и рыночной стоимости, разница составляла 98 млн рублей. Также он рассчитался с кредиторами по обязательствам объектами долевого строительства в двух домах, не связанным с жилищным строительством, на 300 млн рублей. Дома обманутых дольщиков строились в течение шести лет, с 2012 по 2018 год, в жилом районе Бугач, уточнили в прокуратуре.

Проведенные махинации лишили организацию источника финансирования, фирма обанкротилась и прекратила свою деятельность. Потерпевшими по делу признали 198 дольщиков, им причинен общий ущерб на 750 миллионов рублей, — говорится в сообщении.

Ранее в Ленобласти в получении взятки в особо крупном размере обвинили бывшего замглавы администрации МО «Муринское городское поселение» Всеволожского района по ЖКХ, благоустройству и безопасности. По версии следствия, он получил от местных предпринимателей 1,8 млн рублей. Суд отправил фигуранта дела под домашний арест.