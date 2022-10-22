Главу СК в Пензе наказали за возбуждение дела об уклонении от мобилизации Адвокат Чиков: главу СК по Пензенской области наказали за дело об уклонении от мобилизации

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат Павел Чиков в своем Telegram-канале заявил, что главу управления СКР по Пензенской области привлекли к дисциплинарной ответственности за незаконное возбуждение уголовного дела об уклонении от призыва в рамках мобилизации. Речь идет о ситуации с призывником из Пензы, чье постановление о возбуждении дела по статье 328 УК было отменено заместителем прокурора области, отметил правозащитник.

За незаконное возбуждение уголовного дела об уклонении от призыва по мобилизации глава управления СКР по Пензенской области привлечён к дисциплинарной ответственности. Ему вынесено неполное служебное соответствие, — написал Чиков.

По его словам, незаконно возбужденное уголовное дело против пензенца после отмены зампрокурора региона было отправлено на проверку в Москву и не было обжаловано. Далее мужчина планирует обратиться в суд с иском о реабилитации, добавил Чиков.

20 октября Приморский суд Санкт-Петербурга вынес первое в городе постановление о признании незаконным решения о мобилизации гражданина. 29 сентября Алексея Рачеева призвали на военную службу по мобилизации, несмотря на то что он включен в централизованный список военнообязанных сотрудников организации, которая обеспечивает стабильность национальной платежной системы, инфраструктуры финансового рынка и наличного денежного обращения.