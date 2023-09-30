Главу Сертолово обвинили в хищении земель Минобороны

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главе города Сертолово (Ленинградская область) Юрию Ходько предъявили обвинение в хищении земельных участков Министерства обороны на сумму 1 млн рублей, сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы. По итогу рассмотрения дела чиновника отправили под стражу до 13 ноября 2023 года.

В Басманном районном суде города Москвы состоялось слушание дела о хищении земельных участков Министерства обороны. Судом Москвы было решено применить меру пресечения в виде заключения под стражу к главе администрации муниципального образования Сертолово Всеволжского муниципального района Ленинградской области, Ходько Юрию Александровичу. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации (присвоение или растрата, совершенные организованной группой, а также в особо крупном размере, то есть свыше 1 миллиона рублей), — заявили в суде.

Дело против Ходько было возбуждено Следственным комитетом 13 сентября 2023 года. Согласно материалам дела, на следующий день после начала расследования были арестованы заместитель Ходько Надежда Рудь и председатель правления СНТ «Васильевка» в Ленинградской области Елена Блистанова.

Ранее по делу о взяточничестве был задержан временно исполняющий обязанности начальника отдела внутренних дел района Новогиреево Владимир Пюрвеев. Известно, что он проходит подозреваемым по статье 291.1 часть 3 пункт «б» Уголовного кодекса Российской Федерации (посредничество при взяточничестве в особо крупном размере).

По делу также проходит участковый района Новогиреево Андрей Мирошниченко. 29 августа ему назначили домашний арест. Если Пюрвеев и Мирошниченко будут признаны виновными, им грозит до 10 лет лишения свободы.