Главу российского села застрелил муж после ссоры «МК в Бурятии»: главу села Тунка Леонтьеву застрелил из ружья муж после ссоры

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В Бурятии убили главу села Тунка Таисию Леонтьеву, сообщает «МК в Бурятии». По его информации, женщину застрелил из ружья собственный муж. Подозреваемого задержали. Леонтьева занимала должность главы сельской администрации с 2018 года.

Как передает издание, накануне убийства супруги ходили в гости. По возвращении домой между ними завязалась ссора. Через некоторое время Леонтьева легла спать, после чего муж выстрелил из ружья ей в голову. Женщина скончалась на месте. Ведется следствие.

Ранее в подмосковном городе Балашихе убили местного бизнесмена. 60-летний предприниматель был ранен пятью выстрелами в упор, от полученных ран он скончался на месте. Убитый был хозяином круглосуточного магазина на улице Свердлова. За последние 10 лет он 37 раз выступал в суде в качестве ответчика. По предварительным данным, среди обвинений, которые поступали в сторону мужчины через суд, были нарушение авторских прав за незаконно использованный дизайн помещения и задолженности по поставкам в магазин.

В Сургуте ранее около жилого дома убили местного предпринимателя. В мужчину выстрелили около пяти раз, он скончался на месте до прибытия медиков. Преступник напал на бизнесмена в тот момент, когда он вместе с супругой и ребенком выходил из машины. Вдова убитого считает, что причиной нападения мог стать конфликт мужчины с конкурентами по бизнесу.