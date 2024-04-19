Главу округа Фокино в Приморье обвинили в гибели женщины СК: главу ЗАТО Фокино в Приморье обвинили в смерти женщины в поселке Путятин

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Главе ЗАТО Фокино в Приморье Александру Баранову было предъявлено обвинение, согласно которому из-за его халатности погибла жительница острова Путятина, передает пресс-служба СУ СК по региону. По данным ведомства, женщина не смогла вовремя получить медицинскую помощь из-за затянувшегося ремонта судна и скончалась.

По версии следствия, с июля 2022 по январь 2023 обвиняемый, проявив преступную небрежность, не исполнил свои обязанности по обеспечению транспортировки лиц, проживающих в поселке Путятин на материковую часть ЗАТО Фокино, — говорится в сообщении.

В частности, Баранова обвиняется в том, что вовремя не обеспечил финансирование ремонта судна СП «Путятин». Мера пресечения главе ЗАТО Фокино пока не избрана.

Ранее под арест был отправлен заместитель начальника отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области Дальневосточного управления Ростехнадзора. Его обвинили в халатности после происшествия на руднике Пионер. Мужчину свою вину не признал.

До этого в городе Балаково Саратовской области двух бывших сотрудников водоканала признали виновными в халатности в связи с гибелью восьмилетнего мальчика в промоине. Работников муниципального предприятия приговорили к трем и двум с половиной годам лишения свободы в колонии-поселении.