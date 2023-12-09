Главу одного из районов Бурятии заподозрили в убийстве Babr Mash: главу Бичурского района Бурятии Смолина заподозрили в убийстве

Фото: t.me/vasiliysmolin

Василий Смолин

Telegram-канал Babr Mash сообщает, что главу Бичурского района Бурятии Василия Смолина подозревают в убийстве. По информации канала, Следственный комитет РФ возбудил в отношении него уголовное дело, сейчас мужчина задержан.

Канал отмечает, что Смолин подозревается в смерти 51-летнего работника деляны из поселка Малый Куналей. По данным Babr Mash, во время застолья мужчину избили, после чего отвезли домой и вызвали скорую помощь, однако медики не смогли помочь пострадавшему — и он скончался. Очевидцы сообщили медикам, что погибший упал с кровати, говорится в сообщении канала.

В августе сотрудники ГИБДД задержали Василия Смолина, который баллотировался на второй срок. Марку и номер машины, принадлежащей политику, в анонимном сообщении правоохранителям прислали бдительные граждане, которые сообщали о «виляющем на дороге автомобиле». В результате химико-токсикологического исследования было установлено, что алкоголя в крови главы района не было.

Ранее экс-чиновника в Нижегородской области приговорили к 13 годам колонии строгого режима за получение взятки в размере 11 млн рублей от руководителя предприятия по переработке отходов. Также осужденного обязали выплатить штраф в размере 230 млн рублей, а вместе с тем запретили занимать руководящие должности в течение 15 лет.