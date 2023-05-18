Главу МВД ЛНР перевезли на лечение в Москву «112»: врио главы МВД ЛНР Корнета перевезли на лечение в Москву

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Игорь Корнет

Временно исполняющего обязанности руководителя Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики Игоря Корнета перевезли в Москву, сообщает Telegram-канал «112». Он будет проходить лечение в госпитале в Коммунарке.

Генерал-майора полиции поместили в госпиталь в Коммунарке. Состояние высокопоставленного полицейского стабильно и не вызывает опасений. У него множественные осколочные ранения, но жизненно важные органы не задеты, — говорится в сообщении.

Покушение на Корнета произошло днем 15 мая. В помещении барбершопа, расположенного на улице Демехина в Луганске, в 500 метрах от Дома правительства и здания Народного Совета, взорвалась граната. Врио главы МВД ЛНР с ранениями был доставлен в реанимацию.

Позднее врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в результате взрыва пострадали семь человек. По информации сотрудников правоохранительных органов, в результате взрыва погиб прохожий. СК РФ возбудил уголовное дело по факту случившегося.

После покушения Корнет перенес тяжелую операцию после полученных в центре Луганска ранений.