Главу Минздрава Коми отправили в отставку

Главу Минздрава Республики Коми Дмитрия Березина отправили в отставку. Соответствующий документ вступил в силу 8 апреля 2020 года.
Его место мог временно занять Игорь Маклаков, до этого занимавший пост заместителя руководителя ведомства.
Да, подтверждаю, подал в отставку. Врио главы республики её принял, —
приводитслова Березина ТАСС.
Кроме того, Викторию Филин
Ранее NEWS.ru сообщал, что глава РФ Владимир Путин 9 апреля 2020 года освободил от должности заместителя министра внутренних дел России — начальника следственного департамента МВД Александра Романова.
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