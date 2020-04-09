Главу Минздрава Коми отправили в отставку

https://static.news.ru/photo/1a66ddaa-7b12-11ea-a819-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Березин Фото: gov.rkomi.ru

Главу Минздрава Республики Коми Дмитрия Березина отправили в отставку. Соответствующий документ вступил в силу 8 апреля 2020 года.

Его место мог временно занять Игорь Маклаков, до этого занимавший пост заместителя руководителя ведомства.

Да, подтверждаю, подал в отставку. Врио главы республики её принял, — приводит слова Березина ТАСС.

Кроме того, Викторию Филин назначили на должность заместителя председателя регионального правительства, говорится на официальном портале Коми.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава РФ Владимир Путин 9 апреля 2020 года освободил от должности заместителя министра внутренних дел России — начальника следственного департамента МВД Александра Романова.

Отставка случилась на фоне обвинений в коррупции, выдвинутых против высокопоставленных сотрудников следственного департамента.