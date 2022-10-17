Главу Минстроя Кировской области уволили «за разгильдяйство» Губернатор Кировской области Соколов отправил главу регионального Минстроя Селезнева в отставку «за разгильдяйство»

Фото: ЖКХ Кировской области

Министр строительства, энергетики и ЖКХ Кировской области Игорь Селезнев отправлен в отставку «за разгильдяйство», заявил глава региона Александр Соколов. По его словам, которые приводит РИА Новости, из-за Селезнева регион мог лишиться выделения из федерального бюджета более чем 124 миллионов рублей, пришлось срочно вмешаться в ситуацию.

Причина — разгильдяйство. Появился риск, что регион лишится 124 миллионов рублей. Мне пришлось оперативно вмешиваться в процесс, в результате нам удалось отстоять 100 миллионов. Но 24 миллиона область потеряла, — приводит слова Соколова пресс-служба.

Уточняется, что исполняющим обязанности главы Минстроя Кировской области назначен Владимир Климентовский.

Ранее «Коммерсант» выяснил, что внутриполитический блок Кремля пока не планирует традиционную осеннюю ротацию губернаторского корпуса, поскольку главам регионов поручено работать над исправлением эксцессов мобилизации. Отмечалось, что те, кто справится с этой задачей, сохранят свои посты как минимум до конца этого года, однако к весне 2023-го отставки все же не исключены.