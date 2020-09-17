Главу Клина заподозрили в растрате казны на содержание прислуги

https://static.news.ru/photo/b1c3bd78-f8ce-11ea-b96f-fa163e074e61_660.jpg Фото: alenasokolskaya/Instagram.com

Главу подмосковного городского округа Клин заподозрили в растрате бюджета. Сотрудник управления СКР Московской области начали доследственную проверку причастностью Алёны Сокольской к фиктивному трудоустройству своей прислуги в детские сады муниципалитета и оплаты их труда из казны.

Об этом сообщают «Известия». По данным издания, Сокольская, ещё будучи главой городского департамента образования, устроила восемь работавших лично на неё человек в два детских сада и центр детства на разные должности. Там они получали зарплату, не зная об этом, отмечают авторы публикации.

Ранее на РЕН-ТВ вышел сюжет о некой Любови Фисенко. Женщина уверяет, что 17 лет воспитывала дочек Сокольской, но только в этом году узнала, что всё это время числилась воспитательницей бюджетного учреждения. В администрации городского округа редакции газеты сообщили, что Алёна Сокольская сама попросила правоохранительные органы провести проверку сведений, попавших в эфир.

Журналисты издания также обращают внимание на зарубежную недвижимость чиновницы и её мужа — бывшего прокурора Тульской области Александра Козлова. Это жилплощади в Испании и Турции на €1 260 000, которые не значатся в декларациях. «Известия» отмечают, что в их распоряжении есть подтверждающие это документы. Авторы материала подчёркивают, что эта сумма в разы превышает совместный доход супругов.

Ранее NEWS.ru писал, что уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в отношении бывшего главного бухгалтера обанкротившейся авиакомпании «Трансаэро» направлено в суд для рассмотрения по существу. Он обвиняется в пособничестве в растрате 560 млн рублей.