Главу ивановского УФАС госпитализировали после столкновения снегоходов

Фото: Пресс-служба Управления Федеральной антимонопольной службы по Ивановской области

Александр Боровков

Глава управления ФАС по Ивановской области Александр Боровков пострадал в результате столкновения двух снегоходов, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Чиновник был госпитализирован в тяжелом состоянии.

При столкновении двух снегоходов пострадал руководитель УФАС по Ивановской области Александр Боровков, — рассказал собеседник агентства.

Авария с участием двух снегоходов произошла 14 января. По данным МЧС, транспортные средства столкнулись и загорелись на льду Горьковского водохранилища.

Telegram-канал «112» сообщил, что в результате аварии погиб гендиректор компании «Промстройтехника» Станислав Мухтаров. По информации канала, у Боровкова диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, закрытые переломы бедра, плеча и ребер.

Ранее стало известно, что легковая машина провалилась под лед в заливе Погромный на Красноярском водохранилище. В салоне автомобиля находились два человека. Спастись удалось только одному из них.

Ранее сообщалось, что 55-летний американский раллийный гонщик Кен Блок погиб в результате аварии со снегоходом.