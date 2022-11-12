Главу городского поселения в Ленобласти избили металлической трубой

Фото: kancerev_al/vk.com

Александр Канцерев

Telegram-канал «112» сообщает, что главу Красноборского городского поселения Александра Канцерева избил неизвестный металлической трубой. По данным канала, госслужащего госпитализировали. Врачи диагностировали ему ушибы грудной клетки и перелом костей черепа. В данный момент Канцерев находится в реанимации, уточнили в источнике.

На кадрах, опубликованных журналистами канала, видно, как мужчина, одетый в черное, прячется за забором, поджидая свою жертву. После этого злоумышленник набросился на Канцерева со спины и начал избивать его металлической трубой. Затем нападавший скрылся с места преступления.

Сотрудники правоохранительных органов приступили к поиску преступника.

Ранее депутат Александр Хинштейн сообщил, что бывший министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Северной Осетии Таймураз Мильдзихов избил исполняющего обязанности руководителя управления Росимущества Алексея Иванова. Иванов попытался вызвать полицию, но тут же подвергся нападению Мильдзихова: тот стал его душить, а также наносить удары по лицу и телу. Депутат добавил, что руководство Росимущества обратилось в Генпрокуратуру с просьбой проследить за ходом дела.