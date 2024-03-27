Главу города на Камчатке арестовали за хулиганство Главу города Елизово поместили под домашний арест за хулиганство

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственное управление СК России по Камчатскому краю предъявило обвинение в хулиганстве депутату города Елизово, который одновременно исполняет обязанности главы этого муниципалитета, сообщила пресс-служба ведомства. Там отметили, что его поместили под домашний арест.

Депутату собрания депутатов Елизовского городского поселения, совершившему хулиганские действия в отношении лица, пресекающего нарушение общественного порядка, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, — сказано в сообщении.

Ранее в Кемеровской области арестовали на сутки жителя города Осинники, который привел в квартиру лошадь с местной фермы. Полицейские составили в отношении мужчины административный протокол о мелком хулиганстве. Правоохранители начали проверку после того, как в Сети появилось видео, на котором видно, как мужчина заводит лошадь в подъезд. Нарушителем оказался разнорабочий животноводческой фермы в поселке Красная Орловка.

До этого стало известно, что гражданин привел в квартиру лошадь, чтобы извиниться перед своей сожительницей, с которой они в последнее время часто ругались. Отмечается, что он транспортировал животное поздно ночью, чем взбудоражил соседей. Сама женщина отнеслась к этому с юмором: восприняла как необычный подарок на 8 Марта.