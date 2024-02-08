Главу федерации карате Петербурга нашли мертвым с пулей в голове Президент федерации карате Санкт-Петербурга Виталий Конев найден мертвым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тело президента Санкт-Петербургской федерации карате Виталия Конева нашли на территории спортивно-стрелкового клуба в поселке Песочный с простреленной головой, сообщает 78.ru. По данным СМИ, при осмотре признаков насильственной смерти обнаружено не было. 57-летний Конев работал в клубе инструктором.

Уточняется, что при вскрытии тела была обнаружена пуля, которая, по одной из версий, рикошетом прилетела во время стрельбы на полигоне. По словам супруги погибшего, Конев намеревался «обстрелять карабин», у него планировалась охота. Мужчина собирался вернуться домой через пару часов, но этого не произошло.

Региональная федерация карате опубликовала информацию о смерти Конева с соболезнованиями. Дата и место прощания не назывались.

Виталий Конев возглавлял Федерацию карате Санкт-Петербурга с 2013 года. Он являлся мастером спорта по карате, мастером спорта международного класса, многократным чемпионом России и бронзовым призером чемпионата мира по практической стрельбе. Кроме того, Конев возглавлял тренерский совет и являлся главным тренером Федерации практической стрельбы Санкт-Петербурга.

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