Главу дептранса Тюмени задержали за хищение пяти млн рублей

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени Игоря Фролова. Его подозревают в хищении пяти млн рублей из бюджета города. Деньги выделялись на содержание и уборку автомобильных дорог. Вместе с ним задержаны ещё два человека, говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Тюменской области.

<....> Возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных денежных средств на сумму около 5 млн рублей в отношении директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Администрации города Тюмени, его родственницы, консультанта департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Администрации города Тюмени, а также директора коммерческой организации, — говорится в сообщении ведомства.

Двум фигурантам уже предъявлено обвинение в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере).

По данным следствия, Фролов в феврале 2020-го, а также в феврале 2021 года вместе с сообщниками похитил бюджетные средства, выделенные в рамках двух муниципальных контрактов для выполнения работ по содержанию и уборке автодорог Тюмени. По местам работы и жительства фигурантов были проведены обыски.

Следствие ходатайствует об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Отмечается, что он уже признал свою вину и готов возместить ущерб.

Накануне по делу о мошенничестве был задержан бывший глава Калининского района Санкт-Петербурга Иван Громов, который уволился со своей должности 6 декабря, проработав в ней меньше месяца. Его уход связывали с неудовлетворительной уборкой снега. Однако возбуждённое против него уголовное дело может быть связано с деятельностью мужчины на посту главы городского комитета по информатизации и связи или с его деятельностью главы Петроградского района.