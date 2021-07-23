Главу челябинского ПФР заключили под стражу

Управляющего Пенсионным фондом России по Челябинской области (ОПФР) Виктора Чернобровина, обвиняемого в получении взяток, отправили в СИЗО на два месяца. Решение принял Тракторозаводский районный суд, сообщает URA.RU.

Избрать меру пресечения в виде взятия под стражу до 22 сентября. Ходатайство следствия удовлетворить, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Чернобровина подозревают в получении взяток на сумму свыше 26 млн рублей от охранной организации. Он заключал фиктивные контракты на охрану территориальных подразделений фонда.

Сам чиновник заявил, что ничего не знал и не мог выбирать победителя по контрактам. Он также просил отпустить его под залог, поскольку у него просрочен загранпаспорт и нет недвижимости за границей.

Ранее главный госинспектор отдела Центральной таможни был задержан за взятку в размере 500 тысяч рублей. Его отправили под домашний арест. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы.