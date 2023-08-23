Награжденного за патриотизм главреда СМИ Ростова обвинили в дискредитации На главреда ростовского СМИ составили протокол о дискредитации ВС РФ

Фото: vk.com/id12832099

Елена Доровских

В отношении главного редактора сетевого издания из Ростова-на-Дону 1RND Елену Доровских составили протокол о дискредитации Вооруженных сил России, говорится на сайте издания. Отмечается, что произошло спустя день после вручения ей медали «За активную военно-патриотическую работу». По информации 1RND, поводом для составления протокола стала написанная осенью 2022 года заметка о людях, которые расклеивали листовки с дискредитирующей российскую армию информацией.

Поводом для протокола стала написанная еще осенью прошлого года заметка о неизвестных провокаторах, которые расклеили в Ростове листовки с призывом к российским военнослужащим сдаться украинским войскам, — говорится в сообщении.

Издание подчеркивает, что Доровских более 20 лет работает с силовыми ведомствами региона, включая Южный военный округ. Она имеет ряд ведомственных медалей и десятки почетных грамот от МЧС, Минобороны и Следственного комитета.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что полковника ГРУ в отставке Владимира Квачкова оштрафовали на 40 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии. По его информации, военнослужащий публиковал некорректные посты в соцсети «Одноклассники». Квачков при этом все обвинения отрицал.

Дело по административной статье было заведено на Квачкова 17 июля. Информацию подтвердила его супруга Надежда. По ее словам, полиция вызвала полковника в отдел 17 июля, однако извещение пришло с опозданием, поэтому он пропустил первую встречу с правоохранителями.