Главреда «Псковской губернии» оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

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Главного редактора «Псковской губернии» Дениса Камалягина (внесен в перечень СМИ-иноагентов) оштрафовали за дискредитацию российской армии. Теперь журналист должен выплатить 35 тысяч рублей. Решение вынес Псковский городской суд, отмечается в Telegram-канале объединенной пресс-службы местных инстанций.

Суд назначил Камалягину наказание в виде административного штрафа в размере 35 тысяч рублей. Решение в законную силу еще не вступило, — отмечается в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что Камалягин допустил действия, которые оказались направлены на «дискредитацию использования ВС в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания межнационального мира и безопасности».

Ранее стало известно, что в Нижегородской области полиция составила на преподавателя английского языка Ольгу Лизункову протокол о дискредитации ВС России. Ей грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

По данным Telegram-канала Baza, Лизункова позволила себе высказывания, подпадающие под статью о дискредитации. Она сделала это после объявления частичной мобилизации.