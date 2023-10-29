Главный раввин России призвал не сжигать «мосты дружбы» народов

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Берл Лазар

Верующие разных конфессий должны сделать все возможное, чтобы не позволить экстремистам «сжечь мосты дружбы» между народами России, заявил главный раввин РФ Берл Лазар на фоне беспорядков в Дагестане. По его словам, которые приводит «Газета.Ru», отношения между народами России, конфессиями, культурами уникальны.

Они веками строились на принципах взаимного уважения. Я это много раз видел своими глазами: в частности, каждый раз, посещая Северный Кавказ, испытывал чувство радостного изумления, видя, как мусульмане и евреи помогают друг другу, приглашают друг друга на праздники, реализуют совместные социальные и культурные проекты. Но события последних дней показывают, что этой традиционной дружбе приходится пройти испытание на прочность, — сказал он.

Как считает Берл Лазар, происходящим в кавказских республиках беспорядкам предшествовала «пропаганда экстремизма» в интернете. Он выразил уверенность, что действия радикалов получат отпор со стороны полицейских.

Если сейчас мы позволим экстремистам сжечь мосты нашей дружбы – потом их построить заново будет очень непросто. Давайте же делом докажем, что наши национальные традиции — это традиции взаимопомощи, что наши культуры — это культуры мира, что наши религии — религии праведности и человеколюбия! — заключил он.

Сотни жителей Махачкалы прибыли в аэропорт «Уйташ» вечером 29 октября в ожидании рейса из Тель-Авива. Участники акции полагают, что туда должны прибыть беженцы из Израиля, которые намерены поселиться в Дагестане. Махачкалинцы намерены не допустить этого в знак солидарности с жителями сектора Газа. Авиагавань пришлось закрыть, экипажи не рискуют приземляться в республике.

За день до этого в Дагестане прошли акции в поддержку Палестины. В ходе одного из таких мероприятий жители Хасавюрта окружили гостиницу «Фламинго», посчитав, что там поселили беженцев из Израиля. Глава Дагестана Сергей Меликов попросил жителей республики не поддаваться на провокации после этих событий.