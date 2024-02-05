Главный подозреваемый в убийстве бойца MMA Мутаева оказался за решеткой В Махачкале отправили в СИЗО подозреваемого в убийстве бойца MMA Мутаева

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В СИЗО до 31 марта отправлен 18-летний Надырхан Кадирханов, главный подозреваемый по делу об убийстве 21-летнего бойца Fight Nights Магомеда Мутаева, передает РИА Новости. Предполагаемого убийцу задержали двумя днями ранее, 3 февраля, в Хасавюртовском районе.

Избрать в отношении Кадирханова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 дней, то есть на период с 3 февраля 2024 года по 31 марта 2024 года, — говорится в сообщении.

Речь идет о резонансном убийстве, произошедшем вечером 31 января в Махачкале. Убийца, предположительно, подкараулил жертву, а после выстрелил в спортсмена не менее семи раз. Спортсмен скончался по дороге в больницу.

СК СУ по Дагестану провело досудебные мероприятия с задержанным, в ходе которых он раскрыл детали убийства, пояснив, где спрятал орудие убийства и как оно было совершено. Предположительно, мотивом стал личный конфликт.

Как ранее сообщалось, в Дагестане был задержан 18-летний уроженец Кумторкалинского района Надырхан Кадирханов. Молодой человек был объявлен в розыск по делу об убийстве бойца Fight Nights Магомеда Мутаева и скрывался от следствия в Хасавюртовском районе.