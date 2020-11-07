Главный инфекционист Югры попала в реанимацию из-за коронавируса

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Главный внештатный инфекционист департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа Людмила Катанахова попала в реанимацию с пневмонией.

Заболевание у Катанаховой развилось на фоне коронавирусной инфекции, сообщил РИА Новости источник.

Ранее стало известно, что главный дирижёр Большого театра Туган Сохиев мог заразиться коронавирусом. Накануне он обратился в одно из столичных медучреждений. У артиста обнаружена пневмония. Он прошёл обследование и затем был отправлен на амбулаторное лечение.

По данным на 8 ноября, за сутки в России зафиксировано 20,4 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. За указанный период из больниц по выздоровлении выписаны 11,4 тысячи пациентов, скончались — 286. Всего в стране с начала пандемии заболели более 1,7 млн человек. Из них жертвами инфекции стали 30,5 тысячи, выздоровели свыше 1,3 млн пациентов, писал NEWS.ru.