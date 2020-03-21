https://static.news.ru/photo/fb32f59c-6b4c-11ea-8311-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ирине Санниковой, главному инфекционисту минздрава Ставрополья, грозит уголовное дело за сокрытие от руководства поездки в Испанию.

Женщина прилетела из Мадрида 9 марта, а 17 числа её госпитализировали с подозрением на коронавирус. В этот промежуток времени она не соблюдала карантинный режим. Санникова вышла на работу в Минздрав и читала лекции в Ставропольском медуниверситете.



РБК со ссылкой на рапорт отдела по борьбе с коррупцией и хищениями бюджетных средств регионального управления МВД сообщает, что полиция усмотрела в действиях Санниковой признаки преступлений по ч.1 ст. 237 УК РФ (сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей) и ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность).

В России с 18 марта все прибывающие из-за границы должны в течение двух дней соблюдать режим самоизоляции. Ранее эта мера распространялась только на приезжающих из государств с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу. В их списке была и Испания.

На сегодняшний день COVID-19 заразились более 277 тысяч человек, более 11,5 тысяч умерли, 91 тысяче удалось выздороветь. Число выявленных в России случаев заболевания коронавирусом увеличилось до 253. Инфицированные обнаружены в девяти регионах страны. Все они вернулись из зарубежных поездок.

Ранее NEWS.ru писал, что более 20 тысяч человек будут участвовать в программе по разработке вакцины от нового типа коронавируса совместно с учёными британской исследовательской группы hVIVO. Им придётся заразиться не самим COVID-19, а вирусами того же семейства.

