https://static.news.ru/photo/3c600fce-6ba6-11ea-9f79-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова, заразившаяся коронавирусом в Испании, могла инфицировать 11 человек после возвращения на родину.

Источник в правоохранительных органах региона заявил РИА Новости, что женщина общалась с 13 иностранными студентами и с 11 работниками кафедры медакадемии в Ставрополе. Все они были госпитализированы. В настоящий момент тест на коронавирус показал условно-положительный результат у 11 человек.

Сообщается, что специалисты были вынуждены взять анализ на коронавирус у более тысячи человек, с которыми могла контактировать главный инфекционист. Их результаты анализов ещё не готовы.

Ирина Санникова прилетела из Мадрида 9 марта. Коронавирус у неё обнаружили 17 числа. Выяснилось, что она не самоизолировалась, а продолжала ходить на работу. Также женщина читала лекции в Ставропольском медуниверситете. Теперь ей может грозить уголовное дело из-за сокрытия поездки в Испанию.

NEWS.ru писал, что блогер Лена Миро назвала Санникову «глупой бабой». Она подчеркнула, что дававшая клятву Гиппократа врач не имела права так себя вести.

В настоящий момент в России зарегистрировано 306 случаев заражения коронавирусом.