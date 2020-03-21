Главный инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова, заразившаяся коронавирусом в Испании, могла инфицировать 11 человек после возвращения на родину.
Источник в правоохранительных органах региона
Сообщается, что специалисты были вынуждены взять анализ на коронавирус у более тысячи человек, с которыми могла контактировать главный инфекционист. Их результаты анализов ещё не готовы.
Ирина Санникова прилетела из Мадрида 9 марта. Коронавирус у неё обнаружили 17 числа. Выяснилось, что она не самоизолировалась, а продолжала ходить на работу. Также женщина читала лекции в Ставропольском медуниверситете. Теперь ей может грозить уголовное дело из-за сокрытия поездки в Испанию.
NEWS.ru писал, что блогер Лена Миро назвала Санникову «глупой бабой». Она подчеркнула, что дававшая клятву Гиппократа врач не имела права так себя вести.
В настоящий момент в России зарегистрировано 306 случаев заражения коронавирусом.
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