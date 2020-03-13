https://static.news.ru/photo/4a07e09e-6533-11ea-ad25-fa163e074e61_660.jpg Дамба Аюшеев Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Глава Буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшиев увидел знак победы над коронавирусом в наступлении праздника Сагаалха — Нового года по Восточному календарю.

Сегодня наши борцы померятся силами в честь празднования Сагаалха, которое предвещает победу над коронавирусом и гриппом. <...> Наша национальная борьба каким-то чудесным образом освящает мир, — цитирует Аюшиева «МК в Бурятии».

Сагаалха или Сагаалган — буддийский Праздник Белого месяца, который в 2020 году начали праздновать 24 февраля. Первый день торжеств является выходным в Бурятии и Забайкалье.

Как писал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта признала ситуацию с коронавирусом пандемией: инфекция распространилась из Центрального Китая в большинство стран мира. Коронавирусом заразились не менее 136,6 тысяч человек. Погибли около 5 тысяч, выздоровели более 70 тысяч инфицированных.

В России 45 пациентов с подтверждённым COVID-19.