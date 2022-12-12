Главную новогоднюю ель России спилили в Волоколамском округе

Фото: Новосильцев Артур/АГН «Москва»

Главную новогоднюю ель России спилили в Волоколамском городском округе Московской области, передает корреспондент ТАСС. Уже вечером 14 декабря ее доставят в Московский Кремль. Как сообщили в пресс-службе Управления делами президента РФ, в этом году выбрана 95-летняя ель высотой 27 метров, росшая вблизи деревни Гряды в Волоколамском округе.

Будущую кремлевскую ель нашли во время занятия школьного лесничества «Друзья леса». Лесничий с учениками заметили красивое высокое дерево и решили измерить его параметры, которые оказались соответствующими «кремлевским стандартам». Как рассказал глава городского округа Волоколамск Михаил Сылка, для желающих посмотреть на спил елки организовали праздничный концерт с выступлением творческих коллективов, а также мастер-классы для детей.

В этом году ель выбирали из 62 «кандидатур», отбор которых начался еще в апреле. Как рассказал директор Волоколамского филиала ГКУ МО «Мособллес» Сергей Шиман, возраст дерева должен составлять около 100 лет, оно должно иметь здоровые ветви и хвою темно-зеленого цвета. Также важным критерием является возможность спила ели без повреждения, наличие необходимой площадки для погрузки дерева для транспортировки в Москву. В дальнейшем на месте спиленной ели будет парк.

Ранее директор компании по продаже елок Владислав Пухарев сообщил, на что обратить внимание при выборе живой новогодней ели и какое дерево подойдет лучше всего в качестве символа года. По его словам, все зависит от запросов покупателя: если он хочет, чтобы дерево стояло дольше и не сыпалось, вместо ели подойдет пихта или сосна. Перед походом на елочный базар важно определиться с размерами дерева и четко сказать об этом продавцу, попросить распаковать елку и постучать ею о землю. По словам коммерсанта, при этом с елки не должно сыпаться много иголок, а только небольшая часть сухих.