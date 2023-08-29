Главному фигуранту дела об убийстве Захарченко вменяются шпионаж и теракт

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Александру Погорелову, ключевому обвиняемому в уголовном расследовании по делу о смерти первого лидера Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко, предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ, передает ТАСС. В частности, ему вменяют шпионаж и теракт.

Основному фигуранту дела Александру Погорелову вменяется совершение преступлений, предусмотренных ст. 276 (шпионаж), ст. 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), ч. 3 ст. 205 (теракт, повлекший причинение смерти), ст. 205.3 (прохождение обучение в целях осуществления террористической деятельности), ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе), а также ст. 222.1 (незаконные приобретение передача, сбыт, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ, — сообщил источник агентству.

31 августа 2018 года Захарченко получил тяжелые травмы при взрыве в кафе «Сепар» в центре Донецка. Он скончался в больнице в результате ранения в голову. Власти республики заявили, что к его смерти причастны украинские диверсанты. МИД России назвал взрыв терактом, а президент России Владимир Путин заявил, что убийство было совершено сотрудником спецслужб Украины.

Впоследствии бюст первого главы ДНР открыли в Донецке. Церемония была приурочена к годовщине гибели политика. Участие в ней принял нынешний руководитель ДНР Денис Пушилин. В своей речи он отметил, что Захарченко был «истинным сыном Донбасса», который с первых дней сопротивления украинскому режиму «взвалил на себя тяжелую ношу» и достойно справился с ней.